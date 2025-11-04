Главный тренер СКА Ларионов назвал очень обидным поражение от «Динамо»

4 ноября, 20:44
Главный тренер СКА Игорь Ларионов считает, что команда не заслужила поражения от московского «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра прошла во вторник, 4 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.
«Очень обидное поражение, причем обидное вдвойне. Мы потеряли двух игроков на долгий срок. Романов выбыл минимум на два месяца, возможно, и до конца сезона. О состоянии Зайцева узнаем чуть позже. В целом обидное поражение, которого, как я думаю, мы не заслужили. Но цифры на табло говорят иное», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Ларионова.
СКА с 20 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 6 ноября против «Шанхай Дрэгонс».
fan_89
Чтобы увидеть эту ситуацию так, как ты описал, надо очень сильно захотеть.
05.11.2025
Александр Максаков
Плотников опять врезался в вратаря , да чуть толкнули , но цель была сломать Моторыгина .
05.11.2025
Anonymous357
Верните Быкова. А то тут одни "обиды", которые, почему-то, не добавляют побед. Ясно было, что после Автомобилиста надо забивать в два раза больше шайб, ибо все судьи будут против СКА.
04.11.2025
Roma Vedenichkin
Вали ты на х. р, доцент х. ев!!! Чемодан-вокзал-и куда угодно!!!
04.11.2025
novick
Как можно посчитать чистым силовой на Романове? Человек поехал на скамейку штрафников и очень удивился, что его не оштрафовали. Плотнику не за что дали в Ярославле до конца и 2 игры.Что скажет Анисимов? Скажет, что толчок двумя руками с размазыванием по борту это в порядке вещей?
04.11.2025
fan_89
Поражение по делу. Его нужно принять и исправлять ошибки. Например, забыть о существовании в команде номера 69. Сыночка-корзиночка не готов к игре в КХЛ.
04.11.2025
zg
Игрокам здоровья!А у СКА все как обычно,РаманБарисыч не даст соврать.
04.11.2025
Mr T
Романову здоровья и скорейшего выздоровления!
04.11.2025