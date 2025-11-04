Главный тренер СКА Ларионов назвал очень обидным поражение от «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов считает, что команда не заслужила поражения от московского «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла во вторник, 4 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Очень обидное поражение, причем обидное вдвойне. Мы потеряли двух игроков на долгий срок. Романов выбыл минимум на два месяца, возможно, и до конца сезона. О состоянии Зайцева узнаем чуть позже. В целом обидное поражение, которого, как я думаю, мы не заслужили. Но цифры на табло говорят иное», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Ларионова.

СКА с 20 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 6 ноября против «Шанхай Дрэгонс».