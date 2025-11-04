Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 ноября, 20:44

Главный тренер СКА Ларионов назвал очень обидным поражение от «Динамо»

Алина Савинова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов считает, что команда не заслужила поражения от московского «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла во вторник, 4 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Очень обидное поражение, причем обидное вдвойне. Мы потеряли двух игроков на долгий срок. Романов выбыл минимум на два месяца, возможно, и до конца сезона. О состоянии Зайцева узнаем чуть позже. В целом обидное поражение, которого, как я думаю, мы не заслужили. Но цифры на табло говорят иное», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Ларионова.

СКА с 20 баллами занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 6 ноября против «Шанхай Дрэгонс».

Источник: Официальный сайт ХК «Динамо»
8

  • fan_89

    Чтобы увидеть эту ситуацию так, как ты описал, надо очень сильно захотеть.

    05.11.2025

  • Александр Максаков

    Плотников опять врезался в вратаря , да чуть толкнули , но цель была сломать Моторыгина .

    05.11.2025

  • Anonymous357

    Верните Быкова. А то тут одни "обиды", которые, почему-то, не добавляют побед. Ясно было, что после Автомобилиста надо забивать в два раза больше шайб, ибо все судьи будут против СКА.

    04.11.2025

  • Roma Vedenichkin

    Вали ты на х. р, доцент х. ев!!! Чемодан-вокзал-и куда угодно!!!

    04.11.2025

  • novick

    Как можно посчитать чистым силовой на Романове? Человек поехал на скамейку штрафников и очень удивился, что его не оштрафовали. Плотнику не за что дали в Ярославле до конца и 2 игры.Что скажет Анисимов? Скажет, что толчок двумя руками с размазыванием по борту это в порядке вещей?

    04.11.2025

  • fan_89

    Поражение по делу. Его нужно принять и исправлять ошибки. Например, забыть о существовании в команде номера 69. Сыночка-корзиночка не готов к игре в КХЛ.

    04.11.2025

  • zg

    Игрокам здоровья!А у СКА все как обычно,РаманБарисыч не даст соврать.

    04.11.2025

  • Mr T

    Романову здоровья и скорейшего выздоровления!

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Ларионов (хоккей)
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК СКА
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя