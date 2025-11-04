Видео
4 ноября, 23:30

Ларионов — об игре Голдобина: «У кого есть талант, с того больше спрашивают»

Алина Савинова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что доволен игрой нападающего Николая Голдобина в матче FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2).

Ранее 64-летний специалист критиковал форварда за недостаток самоотдачи в игре.

«Вы знаете, когда человек хочет, когда понимает, что мы требуем — это радует, можем только приветствовать. Любой положительный момент у любого игрока мы будем встречать с поддержкой, давать возможность больше играть. Это было приятно. Силовой прием, блокированный бросок, пара хороших передач тоже была», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

Тренер отметил, что ему хотелось бы чаще видеть такую игру Голдобина.

«Мы хотим видеть это в каждой игре, желательно в каждом отрезке. У кого есть талант, с того больше спрашивают. И в этом плане видны какие-то небольшие элементы, которые он начинает понимать — это радует», — добавил Ларионов.

В августе СКА забрал Голдобина из списка отказов и заключил с ним контракт на три года. 30-летний нападающий провел 17 матчей за питерскую команду, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Ранее хоккеист выступал за «Спартак».

Источник: Официальный сайт СКА
1

  • Константин Мишин

    да-да!!! именно поэтому Голдобин играет в 4-й тройке, а Ларионов-младший в третьей... :rofl::rofl::rofl:

    05.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Ларионов (хоккей)
    Николай Голдобин
    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
