Ларионов — об игре Голдобина: «У кого есть талант, с того больше спрашивают»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что доволен игрой нападающего Николая Голдобина в матче FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:2).

Ранее 64-летний специалист критиковал форварда за недостаток самоотдачи в игре.

«Вы знаете, когда человек хочет, когда понимает, что мы требуем — это радует, можем только приветствовать. Любой положительный момент у любого игрока мы будем встречать с поддержкой, давать возможность больше играть. Это было приятно. Силовой прием, блокированный бросок, пара хороших передач тоже была», — приводит пресс-служба СКА слова Ларионова.

Тренер отметил, что ему хотелось бы чаще видеть такую игру Голдобина.

«Мы хотим видеть это в каждой игре, желательно в каждом отрезке. У кого есть талант, с того больше спрашивают. И в этом плане видны какие-то небольшие элементы, которые он начинает понимать — это радует», — добавил Ларионов.

В августе СКА забрал Голдобина из списка отказов и заключил с ним контракт на три года. 30-летний нападающий провел 17 матчей за питерскую команду, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Ранее хоккеист выступал за «Спартак».