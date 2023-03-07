Ротенберг о поражении от «Динамо»: «Сегодня произошло «черт побери», надо брать следующую игру дома»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о поражении от «Динамо» Минск (2:4) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Ожидали боевой игры, получили боевую игру. Допустили несколько ошибок, но бились до конца. Разберем ошибки и будем сильнее. Сегодня произошло такое «черт побери», но мы возвращаемся домой, надо брать следующую игру. Не пожалел ли о том, что убрал Жафярова и Волкова? Не жалеем о своих решениях. Ребята вернутся злее и не будут играть спустя рукава. Серия затягивается, вопреки прогнозам прессы? Мы не читаем прессу, мы сосредоточены на своей игре», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

«Динамо» сравняло счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. Начало — в 19.30 мск.