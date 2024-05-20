Ротенберг рассказал, останутся ли в СКА Мичков и Демидов

Сегодня, 18:00
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» не сказал точно, продолжит ли нападающий Матвей Мичков карьеру в России, но заявил, что другой талантливый форвард Иван Демидов будет выступать в Петербурге.
— Когда будут новости по Мичкову? Вы отпускаете его в «Филадельфию»?
— Давайте еще подождем. Вы знаете его ситуацию (смерть отца. — Прим. «СЭ»). Скоро все объявим.
— Останется ли Иван Демидов?
— Он играет в СКА, у него действующий контракт. Будем его развивать, у Ивана появляются новые возможности с учетом того, что он — лимитчик.
— То есть вы на него рассчитываете?
— Ну конечно. Будем его развивать и морально, и физически, — сказал Ротенберг «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что 19-летний Мичков расторгнет контракт с армейцами и продолжит карьеру в «Филадельфии».
Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».