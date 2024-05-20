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Сегодня, 18:00

Ротенберг рассказал, останутся ли в СКА Мичков и Демидов

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» не сказал точно, продолжит ли нападающий Матвей Мичков карьеру в России, но заявил, что другой талантливый форвард Иван Демидов будет выступать в Петербурге.

— Когда будут новости по Мичкову? Вы отпускаете его в «Филадельфию»?

— Давайте еще подождем. Вы знаете его ситуацию (смерть отца. — Прим. «СЭ»). Скоро все объявим.

— Останется ли Иван Демидов?

— Он играет в СКА, у него действующий контракт. Будем его развивать, у Ивана появляются новые возможности с учетом того, что он — лимитчик.

— То есть вы на него рассчитываете?

— Ну конечно. Будем его развивать и морально, и физически, — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 19-летний Мичков расторгнет контракт с армейцами и продолжит карьеру в «Филадельфии».

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».

Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Филадельфия Флайерз
Иван Демидов
Роман Ротенберг
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