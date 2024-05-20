Ротенберг — о приходе Плотникова в СКА: «Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, зачем взял в команду чемпиона мира, трехкратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Плотникова.

— Вы говорите о вере в игроков, о том, что надо вам быть пожестче. А ребята это принимают? Вы ведь берете Сергея Плотникова. Это очень опасный человек с точки зрения влияния на коллектив.

— С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Пусть это останется между нами.

— Это не скажется на вас, на команде? Сложный ведь человек Плотников.

— Мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда. И физически, и с точки зрения мотивации. Моя беседа с ним, длившаяся несколько часов, только это подтвердила. Нужны герои, личности. Каждый человек определяет свою судьбу. Его кондиции сейчас лучше, чем были в 2017 году, когда мы вместе выиграли Кубок Гагарина, — сказал Ротенберг «СЭ».

В конце апреля о расторжении контракта с Плотниковым объявил ЦСКА. В минувшем сезоне в активе 33-летнего нападающего 26 (13+13) очков в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он не набрал результативных баллов в Кубке Гагарина.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».