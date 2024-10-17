Ротенберг: «Хочу, чтобы СКА играл так же ярко, как Аршавин»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу на ЦСКА (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Тяжелая, боевая игра. Кость в кость. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Да, у нас есть ошибки — обязательно уберем их. Есть над чем работать. Благодарю команду за самоотверженную игру.

Очень рады, что у нас есть возможность потренироваться. Стабильность — признак мастерства. Вот как в футболе: Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю» за «Арсенал». Мы хотим в каждой игре играть так же ярко, как Андрей Аршавин», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА одержал третью победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 23 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».