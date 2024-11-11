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Сегодня, 19:58

Ротенберг о поражении СКА от «Авангарда»: «Удачу надо заслужить, надо реализовывать моменты»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от «Авангарда» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла 11 ноября в Омске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Обе команды стремились к победе. Была обоюдоострая игра. Мы допустили две ошибки в первом периоде, пропустили две шайбы. Ребята молодцы, проявили характер, инициативу не отдавали, два периода играли с шайбой, создавали много моментов во втором периоде. За это и поплатились — удачу надо заслужить. Тут лишний пас не нужен — надо просто элементарно реализовать свои моменты и не заигрываться. Моменты у нас есть, много создаем, но пока не забиваем», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

СКА потерпел пятое поражение подряд. Команда из Санкт-Петербурга с 32 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

13 ноября СКА на выезде сыграет против «Сибири». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

Источник: https://www.hawk.ru/news/53700/
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Роман Ротенберг

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