Ротенберг — о поражении СКА от «Локомотива»: «Мы допустили на одну ошибку больше»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Отличная игра уровня плей-офф. Очень серьезный вызов бросил нам «Локомотив». Видно было, что они были очень хорошо подготовлены, очень серьезно готовились к этой игре и сразу взвинтили темп с первого периода. Мы сражались, играли на команду. Все наши ребята бились, проявили характер. И мы не будем сетовать на игры сборной. Мы принимаем эту ситуацию. В любой ситуации мы обязаны побеждать. И те ребята, которые были в сборной, они сыграли сегодня здорово. Они бились все. Где-то мы не увидели еще целостную команду на 100%, поэтому где-то допустили эту ошибку в третьем периоде, играя в меньшинстве. В целом, равная игра, счет 2:2, но мы допустили на одну ошибку больше. Есть что улучшить», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».