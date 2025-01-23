Главный тренер СКА Ротенберг: «Думаю, в следующей игре мы увидим другого вратаря»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что в клубе стараются улучшить работу с вратарями.

— Мы улучшаем работу с вратарями. Сейчас Максим Соколов у нас сильно заболел, к сожалению. Идет работа по вратарям, идут изменения по работе с вратарями с точки зрения упражнений. И мы видели, с «Локомотивом» уже улучшили этот компонент. Сегодня есть над чем работать. Я думаю, что в следующей игре мы увидим другого вратаря. У нас есть сильные ребята.

В последних шести играх СКА в общей сложности пропустил 28 голов. После 47 матчей питерские армейцы с 57 очками занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.