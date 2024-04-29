Ротенберг: «Надо работать всем вместе — рейтинги будут вышел футбола»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о развитии хоккея в России.

«Надо всем вместе работать, чтобы хоккей был более ярким, современным, зрелищным, чтобы забивалось как можно больше шайб. Будут спонсоры, зрители. И наши рейтинги будут намного выше футбола. Я в этом уверен. Мы будем работать над этим. Надо доказывать это своей работой всем вместе», — сказал Ротенберг.

В этом сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина на стадии второго раунда, проиграв «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.