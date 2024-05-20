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Сегодня, 17:45

Роман Ротенберг опроверг слухи об уходе вратаря Серебрякова из СКА

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что вратарская бригада петербургского клуба останется неизменной.

— Ходили слухи об обмене Никиты Серебрякова. В СКА будет новый иностранный вратарь?

— Нет, мы рассчитываем на наших вратарей. Никита Серебряков — один из лучших вратарей в России. У нас есть здоровая конкуренция среди четырех сильных голкиперов. Есть новый тренер вратарей Максим Соколов. То, какие результаты мы видим у игроков, — это работа тренеров. Я как главный тренер не вмешиваюсь в работу вратарей. В этом есть определенная специфика. К примеру, Анатолий Тарасов сам работал с Третьяком. Но в современных реалиях это невозможно. Я могу только помешать тренерам вратарей. Поэтому им полное доверие. Соколов уже работал у нас, мы с ним выиграли Кубок Гагарина в 2015 году. У него были сложные жизненные ситуации (гибель жены. — прим. «СЭ»), мы об этом знаем. Максим это все прошел, мы ему очень помогали. Он мотивирован, был отличным вратарем, у него сильный характер. Соколов может помочь нам по ОФП, сделать так, чтобы наши голкиперы были такими же сильными и физически выносливыми, каким он был сам. Ну и сам по себе тренерский состав очень сильный. Помимо Максима, будет и Юрий Ключников, — сказал Ротенберг «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний голкипер провел 41 матч за армейцев в регулярном чемпионате КХЛ, отразив 93,53 процента бросков по своим воротам и шесть раз отыграв на ноль. В плей-офф на его счету 1 игра в ноль в 10 встречах с процентов сейвов 92,12.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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