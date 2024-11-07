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7 ноября, 23:11

Ротенберг об отсутствии Кузнецова: «Он позвонил и сказал, что находится в том месте... не будем говорить, в каком»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил отсутствие форварда Евгения Кузнецова в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:5).

«Нам не хватило Евгения Кузнецова в игре против таких команд, которые выставляют «панцирь». Звонит Кузя и говорит, что очень хочет сыграть, но находится в том месте... не будем говорить, в каком месте. Он был всю ночь в этом месте. Он не спал», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кузнецов провел 20 матчей за СКА, в которых набрал 18 (7+11) очков.

СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы с 32 очками после 25 игр опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
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ХК СКА
ХК Сочи
Роман Ротенберг

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