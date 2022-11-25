Ротенберг назвал причину победного гола «Локомотива» в овертайме матча со СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в овертайме матча против «Локомотива» (1:2 ОТ).

Специалист попытался объяснить причину победного гола ярославского клуба.

«Сегодняшний момент никак не объяснить. Бывают ситуации, когда случаются необъяснимые ошибки — это хоккей. Поэтому всем и интересно смотреть.

Никакой логики в этом моменте не было — соперник сломал клюшку, можно было принять разные решения и забить гол. Но мы получили обратную ситуацию», — цитирует Ротенберга пресс-служба питерцев.

СКА проиграл три из последних четырех матчей, но команда сохраняет первое место в Западной конференции (57 очков). «Локомотив» идет третьим на «Западе» (46 очков).