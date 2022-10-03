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КХЛ

3 октября, 22:57

Роман Ротенберг: «Мы не рассчитывали, что «накажем» ЦСКА за смену вратаря»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Для нас это была очень важная игра. Понимали, что против нас будет играть очень серьезная команда. Готовились очень серьезно. Первый период у нас не сложился, мы поговорили серьезно в раздевалке, ребята отреагировали правильно. Идем вперед!

Почему неудачно вошли в игру? Игровая дисциплина нас подвела — были дешевые удаления, которые надо исключить. ЦСКА сильная команда, нельзя так удаляться. В будущем уберем такие ошибки, но пока в этом сезоне у нас много таких удалений. Во втором и третьем периодах сделали много перестановок, искали ключ к победе, пытались достать максимум энергии из ребят. В третьем периоде у нас был лучший состав, который мог играть.

Гол в овертайме? Проиграли первое вбрасывание, ЦСКА поэтому смог снять вратаря. Мы не рассчитывали, что «накажем» ЦСКА за смену вратаря. Играли втроем, вышли скоростные ребята, которые вырвали победу.

Это большая победа. Коллектив формируется, у нас молодая команда, и ребята должны пройти через такие испытания, когда надо переламывать ход игры», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/03/503205.html
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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