Роман Ротенберг: «У нас вышли многие ребята из ВХЛ. Это наши воспитанники, питерские ребята. Для них гордость играть за СКА»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1 ОТ).

— Соперник создал нам много сложностей. «Динамо» здорово играет в обороне — системная, организованная и обученная команда. Мы это прекрасно понимали и серьезно готовились. В первом периоде допустили ошибку в меньшинстве — обязательно это разберем и улучшим. По ходу игры стали добавлять. Во втором периоде имели хорошие моменты, но не забили. В третьем забили в первой же смене. Ребята — молодцы, выполнили установку на третий период. В овертайме уже дожали соперника. Команду с победой! Огромная благодарность игрокам и болельщикам, которые приехали нас поддержать из Питера.

— В двух последних матчах СКА не мог забросить шайбу в первых и вторых периодах. Это связано с усталостью или другие причины?

— Соперники здорово играют в обороне. Где-то ищем лишнюю передачу, чего и ждет соперник. Нам нужно убирать лишний пас — больше нацеленности на ворота, больше бросков. Надо лезть на пятак, выигрывать борьбу. Мы играем теми, кто есть. Сегодня у нас вышли многие ребята из ВХЛ. Они молодцы — выполняют установку. Это наши воспитанники, питерские ребята. Для них гордость играть за СКА. Это видно по их самоотдаче — всегда бьются, ловят шайбу на себя. Легких игр не бывает. Сегодня был очень сильный соперник — организованный и обученный. Нам пришлось преодолеть сложности. Важная победа для нас — она даст эмоции для матча против минского «Динамо».

— Силы у команды не иссякли? Вы довольны физической формой?

— Вы же видите — мы, слава богу, добавляем. В третьем периоде прибавили в плане скорости и энергии. Было много голевых моментов. У соперника здорово сыграл вратарь — это тоже наш питерский воспитанник Константин Волков. Если команда может добавить в третьем периоде, то она хорошо подготовлена физически и, главное, морально.

— Для вас важно, чтобы играли воспитанники? А как же глобализация?

— Для нас очень важно, что наша система работает. Много хоккеистов из «СКА-Невы» — ребята здорово играют. В других командах тоже много наших воспитанников. Мы за ними следим. Сожалеем, что, например, Дыняк играет за «Ак Барс». Тот же Рашевский — наш воспитанник. И Волков. Ребята в свое время приняли решение перейти в другую систему, но мы за ними следим. Готовим наших воспитанников. Они всегда играют с полной самоотдачей, делают все возможное ради победы. Их уровень игры в «СКА-Неве» — это одно, но когда они приходят в команду мастеров, то прыгают выше головы. Это дорогого стоит. Значит, у нас огромный потенциал. Очень этим гордимся.