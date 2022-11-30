Роман Ротенберг: «Тяжелая игра для нашего вратаря. Это его первая победа в нашей команде»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).

— Рады, что победили дома. Огромная благодарность болельщикам. Спасибо команде за выполнение установки. Ребята — молодцы! Была установка: броски на гол. Бросили 57 раз. На моей памяти нет игр, когда мы столько раз бросили в створ. Было стремление забить, были желание и энергия. Хотели порадовать болельщиков. У соперника хорошо сыграл вратарь — быстрый молодой парень с хорошей реакцией. Нам пришлось преодолеть эти сложности, потратили много усилий на голы. Ребята забросили хорошие шайбы. Да, допустили пару ошибок — будем их разбирать, все проанализируем. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

— Вы пропустили две шайбы в начале третьего периода. Есть понимание, почему это произошло?

— Потеряли концентрацию. Тяжелая игра для нашего вратаря — поздравляем Подъяпольского. Это его первая победа в нашей команде. Соперник стремился вернуться в игру, у них было большинство. Мы не позволили им вернуться до конца — забили сами. Добавили, когда было нужно. Обязательно все разберем и поработаем над ошибками.

— Насколько сложно мотивировать команду на матчи с такими соперниками, как «Сочи»?

— Мы не смотрим в таблицу. Готовимся к каждому сопернику по отдельности. «Сочи» — сильная, быстрая команда. Молодые и дерзкие ребята, они показали яркий хоккей. Вся игра прошла на высоких скоростях. Этот матч понравился всем. Мы очень серьезно готовились к игре. Не было сложности мотивировать команду. Это было видно по тому, как мы стремились забить больше голов. Нанесли 57 бросков в створ. Это близко к нашему рекорду — надо проверить статистику. Не помню, чтобы мы столько раз бросали в створ. Но дело не в количестве, а в качестве. Мы должны улучшать реализацию, еще лучше сыграть в обороне. Думаю, хоккей всем понравился.

— Сегодня в четвертом звене сыграли Попугаев и Глотов, которые по ходу сезона перешли из «Сочи». Это целенаправленный ход или совпадение?

— Мы ищем лучшие сочетания. Нам важна командная скорость, поэтому исходим из того, что имеем. Не было никаких других мыслей — только как нам подобрать состав для победы.