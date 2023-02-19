Роман Ротенберг: «Попугаев старается и играет на команду. По самоотдаче к нему вопросов нет»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Ребята сегодня молодцы. Выполнили установку, сыграли на команду. Понимали, что соперник будет делать все возможное, чтобы вырвать сегодня победу. Сегодня практически не допустили ошибок. Погрешности, которые были, мы их разберем. Нам нужно убрать удаления, много играем в меньшинстве. Забили хорошие голы, добавили в атаке, есть много моментов. Продолжаем работать и улучшать нашу систему. Отличная атмосфера на Арене. Большая благодарность нашим болельщикам.

— СКА впервые с 2019 года преодолел отметку в 100 очков в регулярном чемпионате.

— Очень тяжело даются победы. Проделана огромная работа с первой тренировке на сборах. Очень важно побеждать — это заслуга всей команды. Мы стремимся делать все возможное в каждой тренировке и в каждой игре.

— Впереди у СКА игры с «Куньлунем» и ХК «Сочи». Можно ли ожидать эксперименты в составе? Увидим ли мы братьев Демидовых вместе в КХЛ?

— Нам нужно усиливать работу, улучшать детали. Будем готовиться к плей-офф. Будут играть лучшие.

— Показалось, что игроки СКА после третьей шайбы расслабились.

— «Трактор» — сильный соперник. Много сборников играет в челябинской команде. Сегодня нам было непросто. Они хотели выиграть. Мы отработали каждый момент как могли. Удаления? Мы сами создали себе эти проблемы. Надо играть более дисциплинировано. Постараемся в этом добавить.

— У вас во второй бригаде большинства выходит Никита Попугаев. У него ноль голов после перехода из ХК «Сочи».

— Он старается и играет на команду. По самоотдаче к нему вопросов нет. Были хорошие моменты сегодня. Сегодня он внес свой вклад в моменте с голом в большинстве. У него были хорошие моменты.

— Можно ли ожидать возвращения Максима Грошева?

— Я смотрел его игру в ВХЛ. Все зависит от него. У нас все в обойме, здоровая конкуренция между игроками. Мы на него рассчитываем.