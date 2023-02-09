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9 февраля, 23:30

Ротенберг — о победе над «Автомобилистом»: «Наши ребята — молодцы. Выполнили все, о чем мы договаривались»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:2).

«Автомобилист» — хорошая команда с мастеровитыми игроками из разных стран. Приятно играть против такого сильного соперника. Наши ребята — молодцы! Выполнили все, о чем мы договаривались. Хорошее выполнение установки и важная для нас победа. Работаем дальше, готовимся к следующей игре.

Будем искать ключ к победе. Главное, что сегодня мы его нашли — значит, все было сделано правильно. Конечно, хотим стабилизировать состав — это важно перед плей-офф. В то же время у нас много вынужденных замен из-за травм. Изменения в составе бывают вынужденными. Сегодня мы увидели хорошие сочетания. Некоторые ребята в первый раз в сезоне вышли в таких сочетаниях, но у нас одна система. Все работаем по ней — в этом и есть наше преимущество. Можем менять звенья, но ребята играют вместе в любых сочетаниях», — приводит пресс-служба клуба слова Ротенберга.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков. Следующий матч петербургская команда проведет 11 февраля против «Авангарда».

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-v-iekatierinburghie/
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