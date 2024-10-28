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Сегодня, 09:30

Ротенберг — о слухах про обмен Толчинского: «Это какие-то интриги мадридского двора»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об обмене Сергея Толчинского.

— Это тоже спекуляции, это какие-то интриги мадридского двора. Мы довольны нашим составом, всеми нашими игроками. У нас идет серьезный тренировочный процесс. С каждой тренировкой мы улучшаем детали. Сергей тоже работает над собой, он тренируется, он в хорошем настроении находится и воспринимает правильно те вещи, которые он обязан улучшить, он их улучшает, вы это видите в его игре, он с каждой игрой становится лучше и лучше, как и вся наша команда., — сказал Ротенберг «СЭ».

После 29 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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