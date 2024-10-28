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Сегодня, 09:00

Ротенберг — об уходе Серебрякова: «Он тренируется. Надо работать»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал слухи об уходе вратаря Никиты Серебрякова.

— Когда может вернуться Серебряков? Есть ли шансы на то, что он вернется в состав? Почему вы не меняете его?

— Он тренируется. Надо работать. Все через работу. Мы готовим Никиту. Готовим Пашу Моисеевича. Готовим Плешкова. Готовим Заврагина. Мы всех готовим.

— Если не попадаешь в заявку, то это бьет по моральному состоянию гораздо тяжелее, чем игра в запасе, например. А он даже в заявку не попадает.

— Знаете, мне рассказывал Третьяк Владислав Александрович, как его тренировал Анатолий Владимирович Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка — до потери сознания. И это дает результат. Были другие времена. Ну, Тарасов же нашел Третьяка, он его сам нашел, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих.

Был один тренер, который тренировал всех. Поэтому тренировка была еще тяжелее раньше. В итоге Третьяк стал лучшим вратарем в мире за счет тренировочного процесса и правильного подхода. Любой игрок за счет правильного тренировочного процесса может выйти на совершенно другой уровень. Мы к этому сейчас и стремимся с нашими вратарями и с нашими игроками в целом, — сказал Ротенберг «СЭ».

После 29 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

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