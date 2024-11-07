Ротенберг — про отсутствие в списках лучших тренеров КХЛ: «Я уже привык к этому»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про отсутствие в списках лучших тренеров КХЛ.

— Недавно чемпион мира Максим Сушинский и хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на данный момент. Не обидно ли вам, что в этот рейтинг не включили вас? — вопрос Ротенбергу.

— У них есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте, два года назад, с явным отрывом, меня тоже не включали в эти списки. Я уже привык к этому. У меня такая броня. Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке. Главное, чтобы команда наша побеждала. В этом ничего нового для меня нет. Надо работать, все через работу.

— То есть вас это мотивирует?

— Конечно. У Никитина и Гру больше опыта, и они старше меня. Я стремлюсь каждый день улучшать свою работу, чтобы давать команде больше, чем давали другие тренеры. В спорте присутствует соревновательный дух. Без него не победить.

После 25 сыгранных матчей нынешнего сезона СКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции. Команда Ротенберга набрала 32 очка.