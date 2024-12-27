Ротенберг — о травме головы Кузнецова: «Слава богу, он помнит, как его зовут»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (5:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ рассказал о самочувствии форварда команды Евгения Кузнецова, который получил травму в игре против ЦСКА.

«Травму у нас один игрок получил, к сожалению. Нужно смотреть, подумать, почему у нас столько травм в лиге. Всех с победой, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать всем здоровья, удачи, больше ярких игр, яркого хоккея и меньше ударов в голову, чтобы мастера хоккея играли и радовали болельщиков. Как себя чувствует Кузнецов? Слава богу, он помнит, как его зовут», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

В матче с ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, Кузнецов столкнулся с защитником армейцев Владиславом Провольневым. Он долго не мог подняться со льда, а потом ушел в раздевалку. По словам Ротенберга, после удара в голову Кузнецов некоторое время был без сознания.

26 декабря сообщалось, что 32-летний нападающий находится под наблюдением врачей. Окончательный диагноз будет поставлен ему в течение недели. Предварительно, хоккеист пропустит минимум два месяца.