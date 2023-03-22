Роман Ротенберг о победе над «Торпедо»: «Мы за счет этой серии выходим на новый уровень»

Сегодня, 22:23
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (5:3) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Армейцы выиграли серию 4-0.
— Самая сложная игра была сегодня. «Торпедо» — отличная команда, играет в быстрый хоккей. Мы за счет этой серии выходим на новый уровень, нам пришлось быстро принимать решения — огромная благодарность «Торпедо». Спасибо болельщикам за атмосферу. Уверен, что такой хоккей поднимет рейтинги, привлечет зрителей на трибуны.
— Почему решили поменять вратаря?
— У нас есть резервы, все ребята готовы играть. В хоккее бывают разные ситуации. Влад феноменально сегодня сыграл.
— Почему не получилось ни разу реализовать большинство в серии?
— Будем тренировать. Виктор Тихонов, Владислав Третьяк рассказывали, что раньше часами тренировали большинство.
Питерские армейцы стали первыми полуфиналистами Кубка Гагарина.