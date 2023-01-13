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13 января, 23:23

Ротенберг — о матче с «Динамо»: «Сыграли железобетонно в обороне, это радует»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об игре команды с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).

«Боевая игра от ножа. Сильный соперник. Очень обученная и организованная команда. Здорово играют в обороне, нам пришлось ее взламывать. Ребята молодцы, все, о чем договаривались до игры, было выполнено. Играли друг за друга, играли самоотверженно, ловили шайбу на себя. Всегда были на линии броска. Сыграли железобетонно в обороне. Это нас радует, потому что мы улучшаем этот компонент. Есть над чем работать. Нужно лучше играть в атаке, реализовывать свои моменты. Будем работать и тогда будем забивать больше голов. Всех с победой. Были обязаны дома выиграть», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Ротенберга.

СКА с 82 очками лидирует в турнирной таблице Запада. Бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице Запада, набрав 64 очка.

15 января клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Амуром», а «Динамо» встретится с «Локомотивом».

Источник: https://dynamo.ru/news/229903-aleksey_kudashov____jelanie_inogda_perehlestyivaet__
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Роман Ротенберг
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