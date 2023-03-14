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Сегодня, 17:28

Ротенберг: «Продолжаем оттачивать детали. Готовы играть против любой команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ.

Соперник команды определится по итогам седьмой встречи между ЦСКА и «Северсталью».

«Сейчас главное — хорошо восстановиться. Продолжаем работать дальше, для нас все только начинается. Без лишних слов — готовимся к следующей серии. Как и у всех команд, у нас есть травмированные хоккеисты. С нами все играют жестко, на пределе. По составу тяжело комментировать — не хотим подсвечивать детали. Мы работаем со всеми, все в обойме. Надеемся, все вернутся как можно скорее. Необходимо поблагодарить наш медицинский штаб — они работают круглосуточно с нашими травмированными.

Продолжаем оттачивать детали, которые мы увидели по ходу предыдущей серии. Когда узнаем соперника — тогда и узнаем. Готовы играть против любой команды. Лига объявила, что мы начинаем 16 марта — готовимся выйти на лед и ждем всех на игре», — приводит слова Ротенберга пресс-служба лиги.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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