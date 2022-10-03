Роман Ротенберг: «Это был просто победный жест, кулак»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подробно разобрал эпизод с решающей шайбой в матче с ЦСКА (3:2 ОТ), которая была заброшена в овертайме в пустые ворота соперника.

— Каково ваше отношение к тому, что некоторые тренеры снимают вратаря в овертайме? Они получают большинство — как будто немного нечестно играют. Сегодня вы очень бурно отпраздновали победу,

— Это был просто победный жест, кулак. А по вратарю каждая команда решает сама. ЦСКА — очень сильный соперник, мы с большим уважением относимся к этой команде, у нее сильный тренерский штаб. В детстве у меня вообще висел плакат Сергея Федорова, я смотрел на его игру, радовался и старался тоже играть в том же стиле — здорово в обороне и хорошо в атаке. Мы сегодня не рассчитывали на то, что как-то накажем соперника за игру без вратаря в овертайме. Просто вышли втроем скоростные ребята и вырвали эту победу. Каждый главный тренер сам решает, снимать ли ему вратаря. Мы, возможно, тоже будем так делать — все по факту и по ситуации происходит. Если правила позволяют — значит все честно.

— Когда встреча перетекла в овертайм, вы держали в голове, что ЦСКА снимет вратаря — и вот здесь то будет чертовски хорош Максим Грошев, который любит убегать один в ноль?

— Управление игрой — это ключ к победе. Мы безусловно тренируем меньшинство, много играли втроем в этом сезоне, так что здесь мы смотрели по факту и по ситуации. Максим молодец, он сработал на все 100%, использовал свою скорость, забросил победную шайбу. Но никого отдельно мы не выделяем — это командная победа, командная работа. Все ребята молодцы, они ловили шайбу на себя и помогали вратарю. Нам остается только работать над ошибками, которых у нас немало.

— С этого сезона в вашем штабе работает Евгений Корешков, который считается автором идеи снимать вратаря в овертайме. Какие ценные указания он давал против «лома», который сам и придумал?

— Против лома нет приема. Евгений Геннадьевич и в «Барысе» часто это использовал — хороший приемчик. Но это в свое время и Тарасов на тренировках делал, тогда просто были другие правила и не было хоккея 3х3. В КХЛ сейчас многие команды снимают вратаря в овертайме, с той же «Северсталью» мы понимали, что они могут это сделать. Нужно просто прогнозировать в моменте и смотреть, кто из игроков готов сыграть по заданию. Это же как игра в меньшинстве — ловить шайбу на себя, хорошо обороняться. При этом, когда там нет вратаря, можно и забить. Конечно, желательно выиграть первое вбрасывание — это и позволило ЦСКА снять вратаря. В этом компоненте нам нужно добавить и не допускать таких ситуаций. Будем над этим работать, ведь наша задача — минимизировать риски. Нужно самим первыми выиграть вбрасывание, тогда мы сами сможем снять вратаря, если этого потребует ситуация. Вариативность тактики у нас всегда приветствуется.