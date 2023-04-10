Ротенберг: «По статистике наша лучшая игра, но мы допустили ошибки. Вернемся сильнее»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (3:7) в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Огромная благодарность болельщикам. Отличное начало, контролировали игру, но допустили ошибки. По статистике — наша лучшая игра. Играем с хорошим соперником, у них было два момента — оба забили. Готовимся к следующей игре, она самая важная.

— Есть фраза, что в футбол играют все, а выигрывают немцы. В хоккее то же самое, выигрывает Западную конференцию всегда ЦСКА. Что скажете на этот счет?

— Немцы не всегда выигрывают, тоже проигрывают. Последний чемпионат мира выиграла Аргентина. Нам есть что улучшить, мы полностью переиграли в некоторых компонентах соперника. Мы вернемся сильнее, добавим, улучшим, поменяем. У нас отличная команда. Вернемся в следующей игре новорожденными.

— Почему при счете 2:0 не стали играть проще и закрываться?

— У нас есть своя система, мы по ней играем. Два момента — два гола. По броскам было 13-1, наши ошибки. Соперник их ждет, а мы больше таких ошибок не допустим.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев