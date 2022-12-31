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Сегодня, 18:48

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги 2022 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги 2022 года.

«В последний день уходящего года принято подводить итоги, и пусть СКА только в начале пути, нам уже есть что отметить. 2022-й мы провели насыщенно и продуктивно, и уверенно встречаем 2023-й. Год получился для нашего клуба успешным и по спортивным, и по коммерческим показателям.

Впервые с 2017-го мы встречаем Новый год на первом месте в таблице и с лучшими показателями в лиге: набрали 74 очка, забросили 162 шайбы и заработали разницу голов «+65».

255 985 зрителей посетили домашние матчи СКА в нынешнем сезоне. Средняя посещаемость — 10666 зрителей. Спасибо всем болельщикам за аншлаги! Благодаря болельщикам мы смогли установить еще один приятный рекорд — 22 матча подряд с набранными очками в домашних матчах.

Восемь подряд игр в начале сезона без пропущенных голов в меньшинстве, девять побед подряд, 17 игр подряд на набранными очками на старте сезона — эти цифры также навсегда войдут в историю СКА.

В этом году мы провели 1000-й матч в КХЛ, забросили 2000-ю шайбу на домашней арене, первыми в лиге добрались до отметки в 300 домашних побед. При этом наша команда входит в пятерку самых молодых, средний возраст наших хоккеистов — 25 лет и 237 дней.

Не менее важно и то, что мы почти на 20% перевыполнили план по коммерческим доходам, в том числе почти на 25% - по билетам и абонементам.

И в уходящем, и в Новом году огромное внимание нашей Академии СКА. Сейчас 11 игроков Академии входят в сборные U16 и U17, в 8 из 9 возрастов наши воспитанники на первом места в Первенстве СПб и Кубке Федерации. Дальше — больше!» - написал Ротенберг в Telegram-канале.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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