Роман Ротенберг о разгроме «Куньлуня»: «Это дает нам силы на будущее и хорошую уверенность. Но все мысли о плей-офф»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (7:2).

— Боевая игра. Хорошо подготовились. Ребята — молодцы, выполнили установку. Отработали на команду. Держали в голове мысли о плей-офф. Важная победа перед нашими болельщиками — завершили домашнюю часть регулярного чемпионата победой. Хотим поблагодарить нашей игрой всех за доверие, за поддержку, которую нам оказывали дома. В этом чемпионате мы установили рекорд по числу побед дома. Это дает нам силы на будущее и хорошую уверенность. Но все мысли о плей-офф.

— Насколько сложно настраивать команду на подобные матчи?

— Нет никакой проблемы с настроем, когда мы готовимся к самым важным играм сезона, когда у нас все только начинается. Сейчас идут хорошие матчи, чтобы отшлифовать детали, улучшить тактику и привести команду к общему знаменателю перед плей-офф. Была встреча с серьезным соперником. «Куньлунь» — хорошая команда, они играют в канадском стиле. Надо отдать им должное. Впереди еще одна игра «регулярки», и для нас самый важный матч — следующий. Не смотрим в таблицу, а смотрим на свою игру — что мы можем усилить, чтобы у нас не было слабых мест. А у соперника такие слабые места ищем. Играем на своих сильных сторонах, улучшаем их. Убираем ошибки и брак, оттачиваем мастерство.

— В первом периоде счет долго был 0:0. Какими словами подзарядили хоккеистов?

— Пусть это останется внутри команды. У нас все впереди. Надо отдать должное ребятам — они хорошо отреагировали. Они молодцы.

— Вы сказали, что все мысли о плей-офф. Значит ли это, что в матче с «Сочи» дадите отдохнуть кому-то из лидеров?

— Я уже отвечал на этот вопрос. У нас не тусовка, а подготовка. Будут играть лучшие. У нас один матч, чтобы подготовиться к плей-офф. Пойдем составом для плей-офф. А дальше посмотрим — будем готовиться и тренироваться.

— Впервые сыграли 68 матчей в «регулярке». Насколько тяжело было держать команду в тонусе?

— Здесь на первый план выходят коллективный труд и работа тренерского штаба, селекция и подготовка к сезону. Мы серьезно готовились к сезону по нашему плану. Использовали все наработки, весь опыт нашего тренерского штаба, медицинского штаба, хоккеистов. Все это учитывали и улучшали по ходу. Вы видите, что у всех команд много травм — надо еще лучше готовиться физически. Игры идут от ножа. На первое место выходит работа тренерского штаба по подготовке команды к матчам и тренировкам, тактика. Все эти детали наш квалифицированный тренерский штаб улучшал. Были допущены ошибки — мы это прекрасно понимаем, надо уметь их признавать. Но без ошибок не бывает побед — это хоккей. Надо все улучшать и учиться на своих ошибках. Необходимо к каждой игре подводить команду в хорошем физическом и психологическом состоянии. С моей точки зрения, это развивает хоккей, прогрессируют все игроки — чем больше игр, тем лучше для всех. Но надо смотреть, чтобы не было перебора, чтобы команда успевала восстанавливаться. Восстановление очень важно, чтобы не было травм. Здесь важна роль тренерского штаба и менеджеров, чтобы не перекормить ребят на льду с точки зрения игрового времени и тренировочного процесса, зала. На первый план выходит квалификация тренерского штаба.

— В последних матчах Дима Николаев играет без замен. Даете ему шанс установить рекорд по количеству побед в «регулярке»?

— Мы не смотрим на рекорды, не смотрим в турнирную таблицу. Выводим каждого игрока на пик. Это касается и вратарей, и полевых хоккеистов. Аргументы только эти — подготовиться к следующим матчам, подготовиться к плей-офф.