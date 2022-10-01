Ротенберг: «Было тяжелое канадское начало со стороны минского «Динамо». У них канадский тренер — мы этого ожидали»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:1).

— Приятно играть на «Минск Арене», здесь замечательные болельщики. 15 тысяч пришли поболеть. Мы рады, что смогли показать яркий хоккей и забить много голов. Думаю, зрители довольны. Отдельная благодарность болельщикам, которые приехали поддержать нас из Петербурга. Сегодня мы допустили одну ошибку, пытались обмануть хоккей в этом моменте — крайние убежали. Разберем ее и завтра все проанализируем. Продолжаем работать дальше — для нас самая важная игра следующая.

— Почему в составе отсутствовал белорус Никита Комаров?

— Точно не по национальному признаку. Это рабочий момент. Никита здорово играет, он отличный командный хоккеист. Мы не хотим разглашать внутреннюю кухню — сегодня Комаров не смог принять участия в игре.

— После матча с «Адмиралом» вы сетовали на реализацию моментов. Сегодня все ошибки «Динамо» армейцы превратили в голы. Как успели подготовиться за такой короткий промежуток?

— Не совсем все использовали. У нас было достаточно много моментов. Еще предстоит поработать над реализацией. Важно ответственно относиться к каждому эпизоду — в обороне, в средней зоне. Сегодня сработало наше пальтишко из колючей проволоки. Для нас это важный момент, что мы можем добавлять. Команда среагировала на работу, которую мы проделали после матча с «Адмиралом». Хорошая реализация, но есть над чем работать. Было тяжелое канадское начало со стороны минского «Динамо». У них канадский тренер — мы этого ожидали. Зрители гнали их вперед. Мы выдержали натиск, допустили одну ошибку. Но были и другие оплошности, над которыми предстоит

работать. Для нас все только начинается. Завтра проведем собрание, проанализируем игру.

— Бардаков и Хуснутдинов вернулись в состав. Почему Хуснутдинов оказался в четвертом звене? Вам настолько понравилась игра тройки Хайруллин — Глотов — Галимов в матче с «Адмиралом»?

— С «Адмиралом» было другое сочетание — там играл наш «Электроник» (Дмитрий Бучельников — прим. «СЭ») вместо Галимова. Мы постоянно ищем оптимальные звенья. От смены к смене смотрим, как лучше выстроить разные сочетания. У нас креативный подход. Сегодня вышли такими сочетаниями — пока это оптимальный состав для нас. А дальше посмотрим. Будем думать и анализировать, какой состав выйдет в Москве.