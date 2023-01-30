Роман Ротенберг: «Я бы не сказал, что «Торпедо» — какие-то романтики. Романтика есть в забитых голах»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 Б).

«Тяжелая игра для нас. Дома мы обязаны выигрывать. Почти все игры выиграли, но январь — тяжелый месяц. Очень тяжелые соперники. Сегодня пошли составом, которые готовим на будущие игры. Через день у нас очень важная игра, а затем и в пятницу. Где-то потеряли игровой тонус, тяжело вошли в игру, пытались доварить в движении, в агрессии, в спортивной злости. Соперник сыграл хорошо, свежие ребята у них вышли, сыграли системно. Быстрые игроки соперника проявили сумасшедшее желание, поздравляю их с победой. Заработали очко, которое дорогого стоит.

Поговорили в раздевалке, обсуждали, что нужно улучшить в будущих играх, в плей-офф. Формируем состав на плей-офф, смотрим на каждого игрока, чтобы сделать выводы. Надо добавлять и возвращаться еще сильнее. У нас есть тактическая вариативность, но нам надо подтянуть игровую дисциплину, мы опять провели пол-игры в меньшинстве.

Ребята пластались и не пропустили в меньшинстве, но все же не полностью выполнили установку, не выполнили то, о чем мы договаривались. Лучшее меньшинство — игра без удалений!

Я бы не сказал, что «Торпедо» — какие-то романтики. Романтика есть в забитых голах. СКА и «Торпедо» на первых местах в лиге по этому показателю. В этом весь смысл хоккея, мы забиваем много, они забивают много, болельщикам нравится. Но в этом случае нет места авантюризму. Мы забили 200 голов, но сколько моментов мы упустили?» - цитирует тренера сайт КХЛ.