Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1).

— СКА играл сегодня в стиле футбольного «Манчестер Сити» при Гвардиоле?

— Спасибо, что сравниваете нас с таким замечательным тренером. Мы следим, конечно, за его работой. Особенно барселонского времени, вся эта игра в короткий пас... Но наша система — это наша система, мы будем работать по ней дальше. Нужно работать над уменьшением количества ошибок. Это был хороший боевой матч плей-офф против сильного соперника. Матч проходил в высоком темпе. Наши ребята сегодня молодцы, бились единым кулаком друг за друга, пластались в меньшинстве, добавили в деталях, но нам есть над чем работать. Это всего лишь одна игра, готовимся к следующей.

— Послематчевая драка гарантирует боевой хоккей в Москве?

— Это эмоции. Не бывает хоккея без эмоций. Встречаются две сильные равные команды. Разница — в деталях. Я еще не смотрел этот эпизод, но надо понимать, что все хотят выиграть. Все только начинается.

— Появление в составе Пашнина и Кетова — это желание добавить мускулов?

— У нас есть резервы — мы перегруппировались. Сегодня все молодцы. Каждый внес вклад в победу. Коллективный труд, личный вклад каждого — сегодня все сработало. Но есть над чем работать — надо улучшать реализацию голевых моментов. Можем забивать больше.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Георгий Горностаев