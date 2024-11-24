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Сегодня, 14:24

Ротенберг поздравил с Днем матери: «Для любого из нас мама — главный и самый искренний болельщик»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал поздравление в честь Дня матери. Он обратился с теплыми словами к своей маме Ирине и жене Галине.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 1998 году президент Российской Федерации подписал указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.

«Я искренне хочу сказать спасибо своей маме — Ирине Михайловне! Она многому научила меня, привила важнейшие качества и всегда окружала своей заботой. Поздравляю и свою супругу Галину — как мама юного хоккеиста она как никто понимает, насколько непросто воспитывать спортсмена. Для любого из нас мама — главный и самый искренний болельщик, который во время каждой игры переживает на трибуне или у экрана, причем не важно кто ты — опытный профессионал или совсем юный хоккеист. Поздравляю всех мам — спасибо, что вы есть! Мы играем для вас!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. Роман Ротенберг: биография главного тренера СКА

Ротенберг также является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) и главным тренером сборной «Россия 25».

Источник: https://t.me/rotenberg81/3762
Хоккей
Роман Ротенберг

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