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Сегодня, 18:45

Ротенберг: «Еще увидите совсем другую игру от Гальченюка в этом сезоне»

Ротенберг прокомментировал игру Гальченюка
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Сибирью» (3:0) прокомментировал игру Алекса Гальченюка.

— Алекс может играть намного лучше. Вы еще увидите совсем другую игру от него в этом сезоне. У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды. Нам только нужно работать, работать и еще раз работать. И нужна дисциплина, которую мы сегодня увидели, — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».

Александр Гальченюк-младший
ХК СКА
Роман Ротенберг
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