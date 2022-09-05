Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 23:54

Ротенберг — о травме Танкова: «Соперники играют против СКА очень жестко. Но есть пределы. Надеюсь, будет подведена черта»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о травме нападающего системы клуба Кирилла Танкова.

«Пришла новость, что травмировался наш игрок, который прошел всю предсезонку с нами. Кирилл Танков получил серьезную травму в матче Высшей лиги. Пришла новость, что он в сознании. Рад, что все обошлось. Для нас это важно. Он прошел всю предсезонку, был хорошо готов физически. Наверное, это помогло ему в сложившейся ситуации.

Все это произошло не по хоккейным правилам. Очень печальный эпизод. Думаю, судьи и дисциплинарный комитет разберутся. Диагноз пока не понятен, но самое главное, что он в сознании. Посмотрим, каким будет восстановление.

Пожелаем ему здоровья — Кирилл Танков является важнейшим игроком нашей команды. Он один из самых ярких нападающих у нас в России. Наши лучшие хоккеисты получают травмы, потому что соперники играют против СКА очень жестко. Но есть пределы. Надеюсь, будет подведена черта. Надо, чтобы ребята развивались, играли в России и радовали болельщиков. Мичков уже третий месяц пропускает. Кому это нужно? Здесь надо что-то подкорректировать.

Мы видим, как в Канаде и США уделяют огромное внимание, как надо играть мастеровитым хоккеистам. Панарин, Кучеров — они играют за счет техники. Там это регулируется правилами. Мы тоже к этому идем, но медленными шагами. Надеюсь, обратим на это больше внимания», — цитирует Ротенберга сайт СКА.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-barys-priess-konfierientsiia-8/
ХК СКА
Роман Ротенберг
7
4
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Роман Ротенберг: «Две победы дома — это очень хорошее начало. Половина дела»

«Куньлунь» объявил о подписании контракта с нападающим Цзэсэнем