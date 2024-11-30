Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

Ротенберг — о матче в Хабаровске: «Это была самая яркая игра между СКА и «Амуром» в истории»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился впечатлениями от победы над «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 7:5 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Было ярко, с огоньком, было много классных голов. Ребята молодцы, хочу поблагодарить команду за самоотверженность, реализацию, отношение к голевым моментами. Пожалуй, это была самая яркая игра между СКА и «Амуром» в истории. Как смогли сыграть без удалений ? Совесть! Игроки нашли у себя совесть. Это поможет нам дальше и в сезоне, и в плей-офф», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ротенберга.

СКА набрал 42 очка в 32 матчах и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. 5 декабря команда Ротенберга дома сыграет против московского «Динамо».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/11/30/538649.html
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Сегодня
Вчера
Неделя