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Сегодня, 21:18

Ротенберг — об антирекорде по количеству пропущенных шайб: «Вас не интересует сколько мы забили?»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал матч FONBET Чемпионат КХЛ против «Динамо» (4:3 ОТ).

— По статистике в этом сезоне СКА пробил антирекорд по количеству пропущенных шайб. С чем это связано?

— Антирекорд всех времен? Советского времени?

— Нет, в истории КХЛ.

— Нужно уточнить этот момент. Не понимаю о чем вы говорите. Вы берете статистику суперлиги? Сколько мы забили?

— Забили больше, чем пропустили.

— Вас не интересует сколько мы забили? Мы улучшим игру. Мы четыре раза подряд выиграли. Есть, что улучшить. Если мы много пропустили, то нам надо больше забивать. Здесь все просто. Ну сколько мы забили? Кто знает?

— Сегодня 4.

— Нет, вообще в лиге.

— За все время в лиге? Или за этот сезон?

— За все время в лиге будет непросто посчитать. Давайте посчитаем с советского времени, с 1946 года сколько мы забили. На самом деле, интересная статистика. Попрошу журналистов к следующей игре посчитать. А в 1945 знаете что произошло? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем вопрос о том сколько шайб мы пропустили. Сколько лет прошло с победы?

— 80 лет.

— Хотелось у вас уточнить, помните ли вы важные даты. Можно сесть на 6 часов и обсудить всю статистику. Я согласен с вами, что нужно улучшить игру в обороне. Но мы победили сегодня. Мы четыре раза подряд выиграли. Вас это устраивает?

— Да.

Федор Носов

4
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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