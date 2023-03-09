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КХЛ

9 марта, 22:56

Ротенберг о победе над минским «Динамо»: «Соперник применял свои грязные канадские приемчики»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» (6:3) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Отдельная благодарность команде. Держали удар, все в крови. Соперник применял свои грязные канадские приемчики. Мы на это не повелись — на провокации ответили голами. Знаете, есть жизненные понятия, а есть правила игры в хоккей. Наверное, по правилам игры в хоккей в момент броска он ударил в лицо нашему игроку. Но он мог этого не делать. Он это сделал специально. И там получилось на тоненького. Вопрос жизни смерти. Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики. Нам не привыкать. Канадцы так играют. Но они тоже должны понимать, что есть какие-то правила. Почему когда наши игроки играют в НХЛ, то они себе такого не позволяют? Они сюда приезжают и играют близко к тому, что после них не просто можно здоровье потерять... Будем сильнее, будем держать удар», — сказал Ротенберг после матча.

В концовке второго периода матча СКА и «Динамо» защитник минчан Джозеф Душак попытался нанести бросок до сирены, но не попал по шайбе и угодил клюшкой в лицо форварду питерцев Марату Хуснутдинову, который лег под бросок.

СКА вышел вперед в серии — 3-2. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
9
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