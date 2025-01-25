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Сегодня, 20:56

Ротенберг — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «Очень важная победа для СКА»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу петербургской команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Хотел бы поблагодарить ребят. Все бились друг за друга. Против нас, я считаю, была одна из самых сильнейших команд. Мы играли на Кубке Первого канала со сборной мира. «Салават Юлаев» — это такая же сборная мира, только еще усиленная некоторыми игроками, которые не приехали на Кубок Первого канала. Очень важная победа для нас. Как и каждая победа, всегда дается непросто. Хочу отметить всю команду. Здорово в обороне сыграли, очень агрессивно, не давали пространства мастерам соперника и заслуженно выиграли, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА одержал вторую победу в семи последних матчах. Команда с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
Роман Ротенберг
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