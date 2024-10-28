Роман Ротенберг — о реакции на свои пресс-конференции: «Плохо, когда человека не обсуждают»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил популярность своих послематчевых пресс-конференций.

— Плохо, когда человека не обсуждают. Помните же, я говорил про неуловимого Джо. Который был неуловим, потому что он никому не нужен, — сказал Ротенберг «СЭ».

27 октября КХЛ вынесла Ротенбергу предупреждение за его высказывания после матча со «Спартаком» (5:2) в FONBET чемпионате КХЛ.

После 29 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».