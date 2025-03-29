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29 марта, 22:46

Ротенберг — о втором поражении от «Динамо»: «Надо найти ключи к обороне соперника»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 ОТ, 0-2) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков, отличная атмосфера на арене. Две сильные команды, без ошибок сыграли практически четыре периода. Допустили одну ошибку в овертайме. К команде нет вопросов, все бились, характер есть. Надо найти ключи к обороне соперника, забить больше шайб. Есть, что улучшить, есть возможности. Ждем возвращение наших игроков.

Нужно убрать лишний пас. Лишний пас не нужен, где-то мы ищем пустые варианты, не забиваем. Хоккейный бог видит, удача уходит, когда не забиваешь в пустые. Нужно больше бросать, играть в современный хоккей», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

«Динамо» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий и четвертый матчи пройдут в Санкт-Петербурге 31 марта и 2 апреля.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Артем Чернов (в&nbsp;синем) атакует ворота СКА.Кузнецов в ключевой момент сделал лишний пас, а Гусев бросил и забил в овертайме! СКА едет в Петербург при 0-2
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ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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