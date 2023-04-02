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Сегодня, 21:55

Ротенберг — о поражении от ЦСКА: «Игра шла до одной ошибки, мы ее допустили»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина — 2:3 3ОТ.

— Отличная боевая игра, матч плей-офф. Два сильных соперника, игра шла до ошибки. Ребята бились, старались, по самоотдачи нет вопросов. Игровой тонус вернули приходу игры. Но допустили на одну ошибку больше. Для нас все только начинается. Первый блин комом. Идем дальше

— Понимали, что далеко идет матч. Какие акценты делали, чтобы силы не кончились?

— Играли короткими сменами, старались взвинтить темп. Нужно больше голов. Была первая схватка, все только начинается. В длинных матчах идет акцент на быстрые смены. Еще раз скажу, игра шла до одной ошибки, мы ее допустили. Спишем на игровой тонус.

— Что произошло с Николаевым в третьем овертайме?

— Что-то было с лезвиями, это было и в других играх. Сменил лезвия, вернулся. Такое бывает. Гол нужно разбирать, чтобы такого больше не допустили, — передает слова специалиста корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

Второй матч в серии состоится в Санкт-Петербурге 4 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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