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Сегодня, 20:51

Роман Ротенберг: «Это не первый раз, когда штаны рвутся для победы. Здесь нет суеверия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:4).

— Интересная боевая игра. Пришли полные трибуны, мы хотели порадовать болельщиков ярким хоккеем. Второй период у нас не получился — будем работать. На третий смогли собраться, перегруппироваться. Ребята — молодцы, выполнили установку, вырвали важнейшую победу. Работаем дальше. Скоро следующая игра — готовимся.

— Московская серия СКА — что ни матч, то настоящий триллер. Болельщики в восторге, но каково все это переживать тренеру?

— Задача тренерского штаба — помочь команде победить. В любой ситуации стараемся сделать это. Сегодня была правильная реакция всех игроков. Они правильно отреагировали на ошибки. Наша задача — развивать хоккеистов, помогать им выигрывать. Было важно сегодня победить — однозначно и безусловно. Встречались в Москве с сильной талантливой командой. Мы видели, как эти хоккеисты умеют играть и забивать голы. Нам нужно было забить больше. Когда забрасываем много шайб, шансы на победу растут. Работаем над тем, чтобы ярче играть в атаке и закрывать все двери и форточки в обороне. Мы допустили ошибки — есть что разобрать и проанализировать. Посмотрим видео и отработаем. Важно, что в третьем периоде сыграли по системе. Когда мы играем по нашей системе — показываем совершенно другой уровень. Надо стремиться играть все 60 минут в таком ритме.

— Сегодня команда подарила вам на день тренера победную шайбу. К ней не прилагалась еще и пачка валидола?

— Мы стараемся делать как наши коллеги. Не малину едим, но у нас в Ленинградской области тоже много чего имеется — производят мясо, молоко. Стараемся рассчитывать на импортозамещение. Ничего лишнего не нужно. Стараемся минимизировать фармакологию. Благодарен команде! Горжусь, что вытащили тяжелейший матч и победили. Это дает силы на будущие игры. У нас все впереди. Завершили октябрь победой, а ноябрь будет тяжелым месяцем. У нас выезд на Дальний Восток. 11 часов лететь. Нужно очень серьезно готовиться, планировать.

— Во втором периоде было много бросков по Николаеву. Заменили его из-за усталости или на фарт?

— Мы же не в карты играем. Так все складывалось. Слава богу, у нас есть резервы. Я поговорил с Димой Николаевым после второго периода, почувствовал, что силы на пределе. Он вышел на первую игру после перерыва — был травмирован. Мы играем на пределе, против нас все проводят свои лучшие матчи. «Спартак» сегодня показал отличную игру. Ищем разные варианты. Надо любым способом найти ключ к победе. Саша Самонов — молодец! Вышел, показал лучшую игру, подарил команде победу. Как и остальные хоккеисты — у нас командная победа. Наша обязанность искать ходы, как мы сможем удивить соперника в таких ситуациях. Был резерв, мы его использовали и победили.

— Вы суеверный человек? Меняете одежду? После матча с «Динамо» пришли на пресс-конференцию с разорванной штаниной. Вы ее зашили или поменяли?

— Это не первый раз, когда штаны рвутся для победы. Здесь нет суеверия. Мы все, когда побеждаем, стараемся сохранять то, что работает, — от добра добра не ищут. Штаны пришлось отдать портному. В Петербурге есть один портной, который зашивает мне штаны. В первый раз это произошло в плей-офф в серии против «Спартака». Штанина порвалась полностью. Повезло, что были запасные. В них вышел на овертайм, и Кузьменко забил. Это стихия и энергия. Неприлично ходить в рваных штанах, хотя можно оставить их для коллекции. Рваные штаны — сейчас это модно.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-nad-spartakom-1/
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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