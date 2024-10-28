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Сегодня, 09:15

Ротенберг: «Нам никто не предлагал Набокова»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал слухи о подписании вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

— Вы знаете, мы всегда стремимся работать в плане селекции, мы ищем всегда лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это все, скажем так, спекуляции, обсуждения. И у нас возвращается Павел Моисеевич, который, к сожалению, был травмирован. Он и так играл, но он был в прошлом сезоне один из лучших, — сказал Ротенберг «СЭ».

После 29 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Илья Набоков
Роман Ротенберг

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