Ротенберг: «Нам никто не предлагал Набокова»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал слухи о подписании вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

— Вы знаете, мы всегда стремимся работать в плане селекции, мы ищем всегда лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это все, скажем так, спекуляции, обсуждения. И у нас возвращается Павел Моисеевич, который, к сожалению, был травмирован. Он и так играл, но он был в прошлом сезоне один из лучших, — сказал Ротенберг «СЭ».

После 29 матчей СКА с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Полностью интервью Романа Ротенберга читайте на сайте «СЭ».