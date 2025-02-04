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4 февраля, 23:17

Ротенберг — о травме Плешкова: «Наверное, нужно было сразу смениться, но он подумал, что пройдет»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о травме вратаря команды Артемия Плешкова, полученной в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8).

Ранее Ротенберг объяснил разгромное поражение своей команды от казанцев повреждением голкипера.

— Артемий почувствовал острую боль, но подумал, что это пройдет, что он боец. Артемий всегда бьется до конца. Благодаря ему мы и победили четыре раза подряд. Он почувствовал острую боль. Наверное, нужно было сразу смениться, но он подумал, что пройдет.

СКА с 65 очками после 52 игр располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч питерцы проведут 6 февраля на выезде против «Витязя».

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Хоккей
КХЛ
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Роман Ротенберг
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