Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

Роман Ротенберг: «Новый год — с оливье и фильмами!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как отпразднует Новый год.

«Я бы хотел, чтобы мы побеждали в каждой игре, показывал яркий хоккей, радовали болельщиков. И чтобы результат при этом был на всех уровнях. Как отмечу Новый год? По-семейному соберемся, пообщаемся, поговорим по душам. У нас дружная команда, отличный коллектив. Мы много чего в уходящем году реализовали, надо отдать должное ребятам. Еще много чего предстоит. А Новый год будет обычным — с оливье и любимыми фильмами. Все как у всех!» — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

СКА выиграл у «Автомобилиста» со счетом 4:0 и завершил календарный год на четвертом месте в таблице Западной конференции.

Источник: РБ Спорт
ХК СКА
Роман Ротенберг
1
0
Читайте также
Россиянин Бетербиев проведет бой против британца Смита в начале 2024 года
Два юных хоккеиста «Чайки» погибли в ДТП в Вологодской области. Подробности
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году
Россиянка погибла из-за столкновения туристического катера со скалами на Пхукете
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Нападающий СКА Воробьев: «Не обращаю внимания на свою статистику»