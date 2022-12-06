Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированных игроков СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— У вас отсутствуют четыре защитника — Ожиганов, Фальковский, Пашнин и Камалов. Когда ждать их из лазарета? Насколько тяжело в таких условиях?

— У нас отсутствуют десять игроков основы. Очень ждем их всех. Сегодня Бардаков получил травму в начале игры. В то же время видимо, что у нас есть огромный потенциал. Ребята, которые заходят в состав, заслуженно играют и побеждают, несмотря ни на что. Это дает пищу для размышлений. Хорошая, здоровая конкуренция. Но мы ждем всех обратно.

— Ожиганов выбыл после эпизода, когда шайба попала в лицо? Когда его ждать?

— Мы не можем раскрыть все секреты. Впереди длинный сезон, перед перерывом будет игра с Минском. Перерыв тоже пойдет на пользу. Должны хорошо потренироваться, подготовиться. У нас хорошая система подготовки. Когда требует ситуация, можем переходить на три звена — это говорит о том, что мы хорошо подготовились к сезону. Постоянно поддерживаем физическую форму. Морально готовы вытаскивать матчи. У нас огромный потенциал, огромные резервы. Ребята уже тренируются. Есть позитивные моменты по Коле Прохоркину и другим нашим ребятам, которые нам однозначно помогут. Ждем их всех. В прошлом декабре мы проходили ситуацию, когда у нас выпали почти все основные защитники. Полностью играли ребятами из ВХЛ и провели лучший декабрь в истории клуба. Это говорит о том, что ребята, которые заходят из «вышки», хорошо подготовлены. Это наши воспитанники, которые готовы отдать все ради победы. Они готовы выйти на новый уровень. Проявляют свои лучшие качества именно в КХЛ. Бывает, когда мы смотрим на них ВХЛ, они не показывают такой яркой игры. А когда приходят в КХЛ, делают шаг вперед и выглядят совершенно по-другому. У нас огромный потенциал. Нужно работать, засучив рукава. У нас нет секретов — только работа и дисциплина.

— Насколько серьезная травма у Бардакова? И как самочувствие Миши Воробьева?

— У Бардакова травма до свадьбы заживет, хотя он уже женат. Надеюсь, до свадьбы друга заживет. Больше ничего не могу сказать. Миша готовится к следующей игре. Он понимает и знает, что ему нужно, чтобы показывать яркий хоккей, играть на команду.