Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

23 ноября, 00:40

Ротенберг рассказал о трансферных планах СКА

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о трансферных планах команды.

— Рассматриваете усиление обороны в связи с уходом Алекса Гранта?

— Конкуренция — двигатель прогресса, ничего не исключаем. Но если наши молодые ребята переигрывают опытных, это нас радует. Все получают шанс — не смотрим на возраст и фамилии. Даем играть тем, кто побеждает во внутренней конкуренции. Все возможно, но мы очень довольны нашими молодыми ребятами, которые сегодня обыграли сильнейшего соперника. Работаем по факту и по ситуации.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-priess-konfierientsiia-16/
ХК СКА
Роман Ротенберг
5
0
Читайте также
Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Федоров: «Когда кажется, надо креститься. Пропускать первыми — не совсем хорошая тенденция»

Ротенберга спросили, почему Попугаев играет под его, 81-м номером