Ротенберг: «СКА добавляет когда надо — играем правильно, самоотверженно»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил команду за самоотверженность в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали». Игра прошла в Череповце и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Хочу поблагодарить «Северсталь» — сегодня они показали очень яркую игру. Где-то они были свежее. Мы сыграли позавчера, они отдыхали — графики у всех разные. Поэтому будут такие матчи, где соперники выглядят свежее. Но в это же время видно, что мы добавляем когда надо — играем правильно, самоотверженно. У команды есть характер. Есть хорошие вещи, но мы не можем так терять концентрацию. Такой хоккей — за минуту, за 30 секунд нам забили два гола. Если убрать эти 30 секунд, то в целом хочу поблагодарить команду. Конечно, мы сделаем выводы», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Ротенберга.

СКА потерпел пятое поражение в сезоне. Команда из Санкт-Петербурга с 15 очками после 12 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице «Запада».

7 октября СКА на выезде сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.