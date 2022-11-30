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Сегодня, 00:35

Роман Ротенберг: «Мы были постоянно на связи, постоянно общались с Гусевым. Готовились к тому, что он вернется в нашу команду»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высоко оценил игру нападающего Никиты Гусева.

— Вам удалось установить, с какой планеты прилетел к нам Никита Гусев?

— С планеты Земля. Это наша совместная работа с каждым хоккеистом. Я уже рассказывал, что хоть он не проходил с нами предсезонку, но работал по той же системе. Была индивидуальная подготовка. Мы были постоянно на связи, постоянно общались с Никитой. Мы готовились к тому, что он вернется в нашу команду. Никита — молодец, хорошо подготовился. Это огромный труд, который дает результат. Продолжаем дальше. Знаем, что можем играть еще лучше. Мы нашли хорошее сочетание. Ребята хорошо играют вместе, добиваются успеха. Но нам есть над чем работать.

30-летний форвард подписал контракт с командой по ходу нынешнего сезона. В 12 матчах он набрал 19 (+10) очков.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-sochi-priess-konfierientsiia-5/
Никита Гусев
ХК СКА
Роман Ротенберг
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